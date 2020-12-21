21 Aralık 2020, Pazartesi

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Canlı yayında flaş sözler! "Başakşehir maçı sonrasında Erol Bulut ile yollar ayrılabilir"

Süper Lig'de son haftalarda arka arkaya puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de çatırdamalar devam ediyor. Gündemi değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Fenerbahçe, M. Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut ile yollar ayrılabilir." ifadelerini kullandı.
21.12.2020
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