Canlı yayında flaş kırmızı kart yorumu! "Çok garip..."

A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'ın gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi. Aytaç'ın darbesinin de bilinçli yapıldığını dile getiren Korkmaz, iki oyuncunun da kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getirdi.

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