10 Şubat 2021, Çarşamba
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Canlı yayında flaş iddia! "O maçı kaybederse Fenerbahçe'de Erol Bulut gider yerine ise Arsene Wenger..."
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlamış ve normal süresi 1-1 biten maçı turuncu-lacivertliler uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu. Hafta sonu Galatasaray derbisini kaybeden ve liderlikten olan sarı-lacivertliler, böylelikle kupaya da havlu attı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Uzundurukan flaş bir iddia ortaya atarak, "Fenerbahçe, Karagümrük maçını kaybederse; Erol Bulut gönderilir. Benim 1 numaralı adayım Arsene Wenger" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
10.02.2021
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