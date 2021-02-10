Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası Zeki Uzundurukan: Mesut Özil'in sol bekte ne işi var

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'Spor Gündemi' programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbaçe-Başakşehir maçında Mesut Özil'in sol bekte ne işi var" dedi.

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