10 Şubat 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası Zeki Uzundurukan: Mesut Özil'in sol bekte ne işi var
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'Spor Gündemi' programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbaçe-Başakşehir maçında Mesut Özil'in sol bekte ne işi var" dedi.
10.02.2021
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