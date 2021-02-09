Canlı yayında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a sert eleştiri! "Kulübeyi bile hak etmiyor"

A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, canlı yayında Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Uluç, sezon başında Sivasspor'dan sarı lacivertlilere transfer olan milli oyuncu için, "Yedek kulübesini bile hak etmiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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