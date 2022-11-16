Canlı yayında flaş Fenerbahçe yorumu "Geri vites yapmaz"
Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Fenerbahçe'de Giresunspor mağlubiyeti hiç bir şeyi etkilemez. Sarı-lacivertliler geri vites yapmaz." dedi.
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