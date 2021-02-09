Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi 4 eksik var! İşte o isimler...

A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi son gelişmeleri açıkladı. Kul, sarı lacivertlilerde dev maç öncesinde Perotti, Pelkas, Gustavo ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyeceklerini ifade etti. İşte detaylar...

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