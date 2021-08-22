Canlı yayında duyurdu! Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için bir dönem Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny ile ilgilendiği ortaya çıktı. Son bilgileri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Sörloth transferine de değinen Kul, "Oyuncuya Roma ve Marsilya'nın da ilgisi var. Fenerbahçe'nin teklifi bu takımların yaptığı tekliflerden daha iyi." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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