03 Şubat 2021, Çarşamba
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Canlı yayında açıkladı! Gustavo derbide oynayacak mı?
A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun durumunu açıkladı. Sarı lacivertlilerde hafta sonu Galatasaray derbisinde kritik bir rol üstlenecek olan Brezilyalı yıldız, bu maçta forma giyebilecek mi? İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
03.02.2021
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