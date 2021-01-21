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Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Luka Stankovski transferine çok yakın

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Luka Stankovski transferindeki son gelişmeleri aktardı. Transferin gerçekleşmek üzere olduğuna değinen Karaman, oyuncunun 6 ay sonra değerinin katlanacağına da ifade etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
21.01.2021
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