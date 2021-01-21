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Canlı yayında açıkladı! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi...

A Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Başkan Ali Koç'un defalarca genç oyuncunun evine gittiğini dile getiren Bol, Alman ekibiyle anlaştığı için artık geri dönüşü olmadığını söyledi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
21.01.2021
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