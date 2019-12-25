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Canlı yayında açıkladı! "Ersun Yanal vazgeçti"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
25.12.2019
A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal ile ilgili konuşan Bol, "Ersun Yanal açıklama yapmayacak, vazgeçmiş..." ifadelerini kullandı.
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