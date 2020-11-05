05 Kasım 2020, Perşembe
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Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı"
Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukan Toköz'ün transferine ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
05.11.2020
Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukan Toköz'ün transferine ile ilgili konuşan Domaç, "Dorukan Toköz, Fenerbahçe ile anlaştı. Milli futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro alacak" dedi.
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