15 Ocak 2021, Cuma
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Bright Osayi-Samuel resmen Fenerbahçe'de
Transferde gaza basan Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ardından Queens Park Rangers'ta forma giyen Bright Osayi-Samuel ile de anlaşma sağlandığını açıkladı. Nijeryalı oyuncu, sezon bitiminde takıma katılacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
15.01.2021
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