22 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Berke Özer'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, corona virüsü salgını sebebiyle Türkiye'ye döndü. Genç file bekçisi, "Devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı" derken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.
22.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Berke Özer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! Berke Özer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! 22.04.2020
Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası 22.04.2020
Fenerbahçe'de değişim Fenerbahçe'de değişim 22.04.2020
Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı 21.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'de devrim gibi karar Fenerbahçe'de devrim gibi karar 21.04.2020
Damien Comolli: Transfer sezonu kısır geçebilir Damien Comolli: Transfer sezonu kısır geçebilir 21.04.2020
Isla ve eşinden eğlenceli görüntüler Isla ve eşinden eğlenceli görüntüler 21.04.2020
Lucescu'dan F.Bahçe'ye flaş teklif! Canlı yayında açıkladı Lucescu'dan F.Bahçe'ye flaş teklif! Canlı yayında açıkladı 20.04.2020
Fenerbahçe'de rota yeniden Edin Visca Fenerbahçe'de rota yeniden Edin Visca 20.04.2020
Fenerbahçe'de gündem Razvan Lucescu Fenerbahçe'de gündem Razvan Lucescu 20.04.2020
Fenerbahçe bonservise hasret Fenerbahçe bonservise hasret 19.04.2020
Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli 19.04.2020
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları 19.04.2020
Fenerbahçe için Planic iddiası Fenerbahçe için Planic iddiası 18.04.2020
Tottenham ve Lazio Muriqi'yi istiyor Tottenham ve Lazio Muriqi'yi istiyor 18.04.2020
Emre Belözoğlu'nun hedefi genç oyuncular Emre Belözoğlu'nun hedefi genç oyuncular 17.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılıyor mu?
Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...
İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu
Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...
Açıkladılar! Sadece Fernando Muslera...
Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör