22 Nisan 2020, Çarşamba
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Berke Özer'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, corona virüsü salgını sebebiyle Türkiye'ye döndü. Genç file bekçisi, "Devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı" derken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.
22.04.2020
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