Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando de Colo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, çocuklarıyla birlikte olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı.

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