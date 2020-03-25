Berke Özer çalışmalarını annesiyle sürdürüyor

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, corona virüsü nedeniyle pek çok sporcunun yaptığı gibi evinde kendisini karantinaya alırken, çalışmalarını da bireysel seviyede sürdürüyor. Genç kaleci, evinin bahçesinde annesiyle birlikte antrenman yaparken çekilen görüntülerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

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