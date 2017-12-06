Gökmen Özdenak: Fatih Terim'in sıkıntısı Arda Turan

A Spor yorumcusu Gökmen Özdenak, Fatih Terim'in Galatasaray'a geleceğini ama tek sorunun Arda Turan'ın olası transferi olduğunu söyledi.

Özdenak'ın açıklamaları şu şekilde:

"3 maçtan sonra Fatih Terim'in getirileceğini biliyorum. Yalnız Fatih Terim'in bir sıkıntısı var. Arda'dan vazgeçin. Arda'dan dolayı Fatih Terim biraz sıkıntılı. Arda ile aralarında karizma kavgası oluştu. Sonrasında yaşanan olaylardan dolayı, yanyana gelmeleri bir daha mümkün değil. Ondan dolayı da Fatih Terim'in sıkıntısı, Arda Turan'ın ikinci yarı itibariyle Galatasaray'a transferi."