Vida: Formayı hak eden alır

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida açıklamalarda bulundu. Hırvat oyuncu Pepe ve Tosic'le rekabet etmeye geldiğini belirtirken, "Hoca formayı hak edene verecektir" ifadelerini kullandı.

Vida'nın açıklamaları şöyle:



"Pepe ve Tosic'le rekabet etmeye geldim. Oynamak için buradayım. Elimden geleni yapacağım. Şenol hocanın formayı hak edene vereceğinden eminim."

"Beşiktaş, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra benimle ilgilendi. Fransa'da iyi maçlar çıkardım ve birçok kulübün de ilgi alanına girdim."

"5 ay önce Beşiktaş ile ön anlaşma imzaladım. Sözünde duran bir insanım.Daha farklı teklifler de vardı ama ailemle Beşiktaş'ı seçtim."

?"Mitrovic'ten ve Slaven Bilic'ten Beşiktaş hakkında bilgi aldım. İnanılmaz büyük bir kulübe gideceğimi söylediler. Fazla düşünmeme gerek yoktu."

"Birkaç kulüpten teklif aldım ama Beşiktaş'a imza attığım için önemsemedim"

"Oyunu iyi okuyorum, babam da futbolcuydu, forvet oynardı, genleri bana geçmiş"