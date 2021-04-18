18 Nisan 2021, Pazar
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Başakşehir'in Fenerbahçe'ye attığı golden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcuların Ömer Ali Şahiner'in attığı golden önce Dimitris Pelkas'a faul yapıldığı yönünde itiraz ettikleri pozisyonla ilgili "Golden önce sıkıntı görmedim. O pozisyonda faul yok" dedi.
18.04.2021
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