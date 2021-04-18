Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç'tan hakem açıklaması

Son dakika spor haberleri: Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, "Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama biz en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerden biriyiz. Bugünün maçına gelirsek, VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk'ün hakemlik yaptığı maçlarda zorluk yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işini zorlaştırdı." dedi.

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