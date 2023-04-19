BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Zorlu mücadele 19 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE maçını CANLI izle...
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