Azubuike'nin maliyeti belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Azubuike'nin maliyeti belli oldu. Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids, 2. 5 milyon euro karşılığında transfere onay verebilir.