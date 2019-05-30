30 Mayıs 2019, Perşembe
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Azubuike'nin maliyeti belli oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Azubuike'nin maliyeti belli oldu. Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids, 2. 5 milyon euro karşılığında transfere onay verebilir.
30.05.2019
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