Jose Mourinho: Neyin eksik olduğu ortada
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Eusebio Cup'ta karşılaştığı Benfica'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
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