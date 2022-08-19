Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler!
A Spor yorumcusu Taner Karaman Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Karaman, “Ümraniye maçında savunma hataları olduğunu ifade etti. Buna rağmen Fenerbahçe’nin çok rahat hücuma geçebildiğini ancak dünkü karşılaşmanın farklı yorumlanması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe 7 oyuncu değişikliği yaptı. Böylece oyun anlayışını ve sistemini değiştirmiş oldu" dedi.
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