Austria Wien - Fenerbahçe maçı öncesi flaş yorum!
FENERBAHÇE HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçında Avusturya'da Austria Wien ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hedef bu deplasmandan avantajlı skorla dönebilmek. Karşılaşma öncesi A Spor yorumcusu Suat Umurhan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Avusturya ekibi geniş kadrosu olan bir futbolcu değil. Wien sezona kötü başladı. Kağıt üzerinde Fenerbahçe'ye rakip olacak bir takım değil." dedi.
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