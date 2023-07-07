Arda Güler'den 'Türkçe' kararı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında İngilizce bilmesine rağmen 'Türkçe' konuşmak istedi. İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Arda Güler'den 'Türkçe' kararı! 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:43
Törende duygusal anlar! 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:37
Arda'nın imza töreninde gözyaşlarını tutamadı 07 Temmuz 2023 | 12:00
01:18
Batshuayi'ye 7.5 milyon Euro'luk teklif 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:25
Fenerbahçe'ye Arda Güler eleştirisi 07 Temmuz 2023 | 12:00
02:26
İtalyan devinden Ferdi'ye kanca! 05 Temmuz 2023 | 12:00
02:28
Arda Real Madrid'e transfer oldu! İşte detaylar 05 Temmuz 2023 | 12:00
02:19
Arda Güler transferinde sıcak gelişme! Real Madrid... 04 Temmuz 2023 | 12:00