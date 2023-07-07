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Arda Güler'in imza töreninde annesi Serap Güler'in gözyaşlarını böyle sildi

Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in imza töreninde annesi Serap Güler gözyaşlarını tutamadı. Arda'nın annesinin gözyaşlarını sildiği o anlar dikkat çekti. İşte o anlar...

07 Temmuz 2023 | 13:47
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