Arda Güler'in imza töreninde annesi Serap Güler'in gözyaşlarını böyle sildi
Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in imza töreninde annesi Serap Güler gözyaşlarını tutamadı. Arda'nın annesinin gözyaşlarını sildiği o anlar dikkat çekti. İşte o anlar...
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