Arda Güler yanıtladı! Başka takımda kiralık oynayacak mı?
Son dakika transfer haberleri... Son yılların en flaş yeteneklerinden biri olan Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer oldu. Milli futbolcu Arda Güler, kendisi için düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Başka takıma kiralanacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.
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