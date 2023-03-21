Arda Güler A Milli Takım kampında şov yapıyor! Attığı gol...
A Milli Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Ermenistan ve Hırvatistan karşısında iki ciddi sınav verecek olan millilerde Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, antrenmanlarda ön plana çıkıyor. 18 yaşındaki futbolcu, hazırlıklar esnasında attığı golle dikkat çekti. İşte o anlar...
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