ANTALYASPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Antalyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele 3 Ocak Salı günü saat 20:00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Antalyaspor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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