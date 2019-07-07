07 Temmuz 2019, Pazar
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Angelovski'den Eljif Elmas yorumu
Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Angelovski, 12 yaşından bu yana hocalığını yaptığı Eljif Elmas hakkında konuştu. Angelovski, "Eljıf için en iyi seçenek İtalya" dedi.
07.07.2019
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