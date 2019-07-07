07 Temmuz 2019, Pazar

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"Altay konusunda Fenerbahçe ile anlaştık"

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kaleci Altay bayındır için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
07.07.2019

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