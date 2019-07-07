07 Temmuz 2019, Pazar
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Vedat Muriç Fenerbahçe'de!
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Vedat Muriç Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Spor Ajansı programına canlı bağlanarak transfere dair tüm detayları ve gelişmeleri aktardı.
07.07.2019
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynaycak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.
Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriç ile anlaşma sağladı.
Golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
FENERBAHÇE'DEN ALEV PAYLAŞIMI
Fenerbahçe ise bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler Twitter hesabından alev emojisi paylaştı.
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