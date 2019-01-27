27 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Moses 5. Nijeryalı
Fenerbahçe, Victor Moses'ı transfer ederek Uche, Okocha, Yobo ve Emenike'nin ardından 5. kez bir Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.
27.01.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Alan Carvalho Galatasaray'da
- Ali Şen: Fenerbahçe takımı korkak futbolculardan kurulu
- Ali Şen: Fenerbahçe takımı korkak futbolculardan kurulu
- Sivasspor Hugo Vieira trasnferini böyle duyurdu! | İZLEYİN
- Ali Şen: Fenerbahçe takımı korkak futbolculardan kurulu
- Alan Carvalho Galatasaray'da
- Sivasspor Hugo Vieira trasnferini böyle duyurdu! | İZLEYİN
- Alan Carvalho Galatasaray'da
- Sivasspor Hugo Vieira trasnferini böyle duyurdu! | İZLEYİN
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!