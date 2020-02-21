21 Şubat 2020, Cuma

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Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 41'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 52 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 299 da sarı kart kullandı.
21.02.2020

Rekabetteki son 52 maçta iki takım oyuncuları da 20'şer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

İki takım arasında oynanan son maç, rekabetteki diğer karşılaşmalara göre sakinliğiyle ön plana çıktı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakada oyunculara sadece 3 sarı kart gösterildi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan derbide Galatasaray'dan Mariano ve Marcao, Fenerbahçe'den ise Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

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