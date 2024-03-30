Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer yöneticiler futbol takımına ziyarette bulunacak. Koç son günlerde yaşanan olaylar neticesinde takımın yanında olacağını belirtecek. Sarı-lacivertli kulüpteki sonra durumu A Spor Muhabiri Erdem Akbaş aktardı.
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