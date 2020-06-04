04 Haziran 2020, Perşembe

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Ali Koç yönetiminde 2 yıl geride kaldı

3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte 2. yılını geride bıraktı. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki 2 sezonda istediği sportif başarıların uzağında kaldı.
04.06.2020
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