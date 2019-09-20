20 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Ali Koç Fatih Terim'den korkuyor"
Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
20.09.2019
Toroğlu, "Ali Koç, sen başkansın. Fatih Terim'e laf söylüyorsan, onu hedef alıyorsan ondan korkuyorsun demektir. Fatih Terim'i yüceltip, kendi hocanı küçültüyosun. Ali Koç acemilik ediyor. Senin ne işin var?" ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Andone'den olay Falcao sözleri
- Okan Buruk: İki takım arasında kalite farkı var
- Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
- Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
- Alanyaspor'dan kural hatası açıklaması
- Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
- Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
- Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk
- Belçika basını beraberliği yorumladı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"