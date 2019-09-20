"Ali Koç Fatih Terim'den korkuyor"

Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Ali Koç, sen başkansın. Fatih Terim'e laf söylüyorsan, onu hedef alıyorsan ondan korkuyorsun demektir. Fatih Terim'i yüceltip, kendi hocanı küçültüyosun. Ali Koç acemilik ediyor. Senin ne işin var?" ifadelerini kullandı.