13 Şubat 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Hep aynı film"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, "Hep aynı filmi seyrediyoruz. Fenerbahçe'de bir değişiklik yok. Maçın adamı Altay dedikten sonra uzatmanın anlamı yok. Emre Çolak'a gelen top maçın en rahat topu, bas, köşeye vur. Küçük takımın büyük topçusu." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
13.02.2021
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