Alex 16 yıl önce Fenerbahçeli oldu

Tam 16 yıl önce Alex de Souza, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolunda da büyük izler bırakan Alex, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. İşte A Spor olarak sizler için derlediğimiz Alex de Souza portresi...

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