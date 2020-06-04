Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Ozan Tufan kilolarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Riva kampında yıldız oyuncuları Vedat Muriqi ve Ozan Tufan, sarı-lacivertlileri hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz dönemlerde aldığı fazla kilolarla dikkat çeken Ozan Tufan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında ara verilen liglerde yine aldığı kilolarla dikkat çekti. Genç oyuncuya formunu koruyamayan Vedat Muriqi de dahil oldu. İşte detaylar...

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