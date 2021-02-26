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Ahmet Selim Kul Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamada bulundu! "Mesut Özil'in yerine Pelkas oynayacak"

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertlilerden son detayları 'Sabah Sporu' programında açıkladı. Kul, "Fenerbahçe'de Pelkas'ın ilk 11'de olacağını, Mesut Özil'in ise kulübede maça başlayacağını düşünüyorum." dedi. (FB spor haberleri)
26.02.2021
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