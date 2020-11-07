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Aziz Yıldırım aday olacak mı? Canlı yayında yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Aziz Yıldırım'ın aday olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
07.11.2020
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