04 Haziran 2019, Salı

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Ada basınından Hasan Ali Kaldırım iddiası

İngiliz basını, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın Premier Lig ekibi West Ham United'ın radarına girdiğini yazdı.
04.06.2019

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