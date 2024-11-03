Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama: Trabzonspor'un golü verilmedi
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Trabzonspor'un net bir golü hakem tarafından verilmedi." dedi.
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