Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı Uğurcan Çakır yorumu! "Çok acımasızca..."

A Spor yorumcuları Savaş Çorlu ve Ergin Aslan, A Milli Takım'ımızın İtalya karşısındaki performansını değerlendirdi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maçın ardından yoğun eleştiri alması hakkında da konuşan ikili, "Biz eleştirilerde çok acımasızca davranıyoruz. Altay Bayındır bile böyle düşünmüyordur. Bu sözlerle Altay'a da zarar veriyorsunuz" ifadelerini kullandılar. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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