13 Haziran 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı Uğurcan Çakır yorumu! "Çok acımasızca..."
A Spor yorumcuları Savaş Çorlu ve Ergin Aslan, A Milli Takım'ımızın İtalya karşısındaki performansını değerlendirdi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maçın ardından yoğun eleştiri alması hakkında da konuşan ikili, "Biz eleştirilerde çok acımasızca davranıyoruz. Altay Bayındır bile böyle düşünmüyordur. Bu sözlerle Altay'a da zarar veriyorsunuz" ifadelerini kullandılar. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
13.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Uzman isim A Spor'a açıkladı! Eriksen futbola devam edebilecek mi?
- Beşiktaş'ta 3. Sergen Yalçın zirvesi!
- Selahattin Kınalı: "Milli Takım'ın En İyisi Uğurcan Çakır'dı" / Spor Ajansı / 12.06.2021
- Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Yeni Transferlerini Yorumladı: "Galatasaraylılık Duruşu Gösterdiler"
- Savaş Çorlu, Galatasaray'daki İç Transfer Gelişmelerini Açıkladı / Spor Ajansı / 12.06.2021
- Selahattin Kınalı'dan Trabzonspor İçin Flaş Transfer Açıklaması / Spor Ajansı / 12.06.2021
- Özdemir'den Terim açıklaması! "Kimse vazgeçilmez değil"
- Özdemir'den Terim açıklaması! "Kimse vazgeçilmez değil"
- Selahattin Kınalı: "Löw Gibi Bir Adamın Yanında Emre Belözoğlu Devam Etmeliydi" / Spor Ajansı
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig