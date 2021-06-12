12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika EURO 2020 haberi: Uzman isim A Spor'a açıkladı! Eriksen futbola devam edebilecek mi?
Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası B grubunun ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin yıldız ismi Eriksen maçın 43. dakikasında kalbi durduğu için yerde kaldı. Daha sonra Eriksen'e yapılan müdahalelerin ardından 29 yaşındaki futbolcunun bilinci yerine geldi. Herkesi korkutan bu anları Prof. Dr. Taylan Akgün, Son Sayfa programında değerlendirdi.
12.06.2021
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