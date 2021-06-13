13 Haziran 2021, Pazar
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Christian Eriksen korkuttu
Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu ilk maçının 43’üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
13.06.2021
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