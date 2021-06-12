Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş Türkiye-İtalya maçı sonrasında konuştu!

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye'de, teknik direktör Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Güneş, "Skordan ve oyundan biz de memnun değiliz. Bu anlamda eleştiri olacaktır." dedi.

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